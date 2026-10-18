Coup dur pour le PSG : Nuno Mendes forfait pour le choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions

Touché à une cuisse à Strasbourg (3-1) samedi, le latéral portugais Nuno Mendes ne sera pas remis pour le match de Ligue des champions du PSG face au FC Barcelone, mardi (19 heures).



« Je ne sais pas si on peut parler de blessure », avait indiqué Luis Enrique samedi soir à propos de la sortie de Nuno Mendes à la 86e minute de Strasbourg-PSG (1-3), juste après le deuxième but parisien. Apparemment si.



Les examens pratiqués ce dimanche ont acté le forfait du latéral gauche portugais pour la troisième journée de Ligue des champions, ce mardi contre le FC Barcelone (21 heures). Il souffre d'une lésion à la cuisse gauche qui va le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines selon un communiqué du PSG.



Celui qui avait largement dominé son duel contre Lamine Yamal lors de la dernière Coupe du monde en 8es de finale (1-0 pour l'Espagne) ne pourra pas se mesurer à l'ailier barcelonais. Pour le remplacer, Luis Enrique dispose sur le papier de plusieurs solutions : Lucas Digne, le numéro 2 à ce poste, qui avait à l'inverse beaucoup souffert en demi-finales du Mondial (0-2) face à la perle catalane. Ou Warren Zaïre-Emery, qui avait pallié l'absence pour cause de suspension du Portugais en début de saison. Lucas Hernandez, davantage utilisé comme défenseur central désormais, postule aussi, tout comme Joao Neves dans une moindre mesure.