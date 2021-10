Investiture candidat Yewwi Askan Wi à Saint Louis: Cheikh Bamba Diéye dénonce "une violation des règles "

Le malaise continue de s'installer au sein de la coalition« Yewwi Askan Wi ». A Saint Louis, Cheikh Bamba Diéye et ses camarades ne sont pas du tout contents de la manière dont la Commission Départementale d'Investiture (Cdi) de « Yewwi Askan Wi » a conduit les travaux.



"Il nous a été donné de constater ce lundi 25 octobre dans la soirée que le procès verbal de la commission départementale d'investiture de Saint-Louis a, malgré les protestations, délibérément violé les règles et procédures édictées par la coalition Yewwi Askan Wi", peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik signé par le Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj).



Alors rappelle le document que "les règles et procédures interdisent tout vote ou initiative similaire dans le choix des candidats. En cas de non consensus comme ce fut le cas à Saint louis, le PV devra juste le spécifier et laisser au Conseil de Médiation et d'Arbitrage (CMA) le soin de trancher la question".



Regrettant ce qui a été rapporté dans le procès verbal , Cheikh Bamba Diéye et Cie indiquent que "tout le reste n'est que manoeuvres politiciennes pour compenser un déficit criard de représentativité et de crédibilité".



Le FSD/BJ, qui se dit conscient de sa force et de la qualité de son candidat s'en est tenu au respect strict de la procédure.



D'ailleurs, renseigne le mouvement "la quasi-totalité des partis cités dans ce fameux PV l'ont récusé dès qu'ils en on été informé. Le Directoire National du FSD-BJ a dans la même veine rejeté fermement ledit PV et exigé son annulation. Ce qui a été fait."



N'empêche, le Le FSD/BJ dit être à la "disposition de la coalition Yewwi Askan Wi et de son CMA pour un arbitrage rigoureux et sans complaisance dans le but de faire triompher la liste de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis."