Investiture de Idy - Le rappeur Daddy Bibson traite Macky de voleur

Le rappeur Daddy Bibson a soutenu ce dimanche 23 décembre 2018 que le president "Macky Sall et ses collaborateurs sont tous les voleurs", à l'investiture de idrissa seck, a la place de la Nation. Macky Sall, ses collaborateurs et même ceux qui le soutiennent, sont tous des voleurs. Je ne parle pas en tant que politiciens. Mais je me bats pour que les pays soit entre mains d'un homme sérieux. Je vous demande de soutenir Idrissa seck afin de l'amener au palais pour libérer Karim Wade et khalifa Sall et juger les voleurs, a-t-il lancé devant des militants de militants des Forces démocratiques du Sénégal.