Irak: cinq civils tués dans des tirs d'artillerie imputés à la Turquie

Au moins cinq civils ont été tués mercredi et près d'une vingtaine blessés dans le nord de l'Irak dans des tirs d'artillerie imputés à la Turquie voisine ayant touché un parc dans la région du Kurdistan, ont indiqué deux responsables locaux à l'AFP.

Parmi les victimes figurent « une femme et un enfant » qui se trouvaient parmi les visiteurs du parc près du village de Parakh, a indiqué à l'AFP Mouchir Bachir, chef du district de Zakho, où se trouve la zone touchée. « La Turquie a frappé à deux reprises le village aujourd'hui », a-t-il dit. Un responsable du gouvernement régional du Kurdistan a lui évoqué « au moins cinq civils tués et plusieurs autres blessés ».