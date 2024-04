Iran : des explosions entendues près de la base aérienne d'Ispahan

L'Iran a tiré des batteries de défense aérienne en province tôt vendredi matin.**Des explosions ont été entendues près d’une importante base aérienne près d'Isfahan, faisant craindre une possible attaque israélienne qui interviendrait à la suite de l'assaut des drones et des missiles de Téhéran sur le pays.



Nul ne sait pour l’instant si l’Iran a été attaqué car aucun responsable iranien n’a directement reconnu cette possibilité.



L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire.



Les tensions entre les deux pays sont restées vives après l’assaut de samedi contre Israël dans le cadre dans le cadre de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza et de ses propres frappes visant l'Iran en Syrie.



Un représentant du gouvernement iranien, puis la télévision publique iranienne, ont laissé entendre que des sites pourraient avoir été visés par des drones.



L'IRNA a déclaré que les tirs de défense avaient été effectués dans plusieurs provinces. Elle n'a pas précisé ce qui a provoqué les tirs des batteries, mais les habitants de la région ont déclaré avoir entendu les bruits.



La télévision d'État iranienne a commencé à diffuser un message d'alerte défilant à l'écran, faisant état d'un "bruit fort" près d'Ispahan, sans donner immédiatement plus de détails.