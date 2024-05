Iran: ultime hommage populaire au président Raïssi avant son inhumation

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé jeudi à Macchad, dans le nord-ouest de l'Iran, pour saluer la mémoire du président Ebrahim Raïssi. Des hommes, des femmes, et des enfants ont marché le long de l'avenue qui mène au mausolée de l'imam Reza, le principal sanctuaire chiite du pays.



Raïssi, qui présidait l'Iran depuis 2021, est décédé à 63 ans dans la chute de l'hélicoptère qui l'amenait dimanche vers Tabriz après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à leur frontière commune.Sept autres personnes parmi lesquelles le chef de la diplomatie, Hossein Amir-Abdollahian, ont perdu la vie dans le crash.



Durant sa présidence, Ebrahim Raïssi a fait face à un mouvement de contestation populaire en 2022, et à une crise économique aggravée par des sanctions américaines.



Les autorités, notamment le président par intérim Mohammad Mokhber, vont devoir organiser l'élection présidentielle fixée au 28 juin prochain.



Le dépôt des candidatures à la présidentielle s'ouvrira officiellement le 30 mai et la campagne électorale débutera le 12 juin.