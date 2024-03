Ismail Jakobs explique pourquoi il a choisi de jouer pour le Sénégal

Alors qu’il avait le choix entre l’Allemagne et le Sénégal pour sa sélection, Ismail Jakobs (24 ans) a opté pour les « Lions » de la Teranga. Le natif de Cologne, qui compte 16 sélections avec le Sénégal, a expliqué pourquoi il avait opté pour la nation africaine. Les supporters ont joué un rôle prépondérant dans la décision du joueur de l’AS Monaco.



«On se sent plus spécial lorsqu’on représente une nation africaine. Si un joueur représente le Sénégal, il aura l’impression d’être soutenu par tout le pays, même s’il n’est pas avec la sélection à cet instant. Quand tu rentres à Monaco, ils te soutiennent encore. C’est quelque chose que vous n’avez pas en Europe», a-t-il notamment expliqué pour Canal + Sport Afrique.