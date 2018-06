Ismaila Sarr et Mbaye Niang rejoignent Kouyaté et Saliou Ciss à l’infirmerie

Le match amical face à la Croatie de ce vendredi a laissé des séquelles dans la tanière. En effet, après la blessure de Cheikhou Kouyaté et Saliou Ciss avant la rencontre, Ismaila Sarr et Mbaye Niang sont venu garnir l'infirmerie après le match.



L’attaquant de Torino, Mbaye Niang souffre d’une blessure au coude, des suites d’une mauvaise chute après un duel aérien avec un joueur croate durant le match. Et Ismaïla Sarr lui, ressent encore des douleurs au niveau de sa cheville



Le capitaine des « Lions » Cheikhou Kouyaté et Saliou Ciss n’ont pas pris part à la rencontre. Cheikhou Kouyaté a été préservé pour une gêne au niveau du genou et a été consulté à l’hôpital d’Osijek pour avoir plus d’informations à propos de la douleur ressentie par le joueur, selon L’Observateur.



Saliou Ciss lui, également souffre au niveau de la cheville. Il a contracté cette blessure lors de la rencontre face au Luxemburg le 31 mai passé.