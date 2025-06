Guerre Israël-Iran en direct : frappes puissantes et régulières sur Téhéran, Israël rapatrie ses ressortissants

Sixième nuit de confrontation entre Israël et l'Iran, quelques heures après l'appel de Donald Trump à une "capitulation sans conditions" de Téhéran. Environ 10 missiles balistiques ont été lancés depuis l'Iran et la plupart ont été interceptés, selon un responsable militaire israélien. L'armée israélienne affirme également que "plus de 50 avions" ont frappé dans la nuit "une installation de production de centrifugeuses à Téhéran.