Israël annonce avoir récupéré le corps d'un otage à Gaza

L’armée israélienne a annoncé en fin de matinée avoir retrouvé le corps d'un otage. Il s’agit d’Elad Katzir, âgé de 47 ans le jour de son enlèvement dans le kibboutz de Nir Oz, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. D’après les militaires israéliens, ce dernier a été tué par ses ravisseurs - des membres du Jihad islamique. Son corps a été retrouvé à Khan Younès par des forces spéciales, indique-t-on encore.



Sa mère, Hanna, avait été enlevée avec lui avant d'être libérée le 24 novembre dernier, lors de la seule trêve intervenue en six mois de guerre entre Israël et le Hamas. Son père Avraham avait, lui, été tué lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre.



Un responsable militaire israélien a estimé que le rapatriement du corps d'Elad Katzir était « plus qu'une mission accomplie, la promesse tenue aux Israéliens de restaurer la sécurité et de ramener » les otages en Israël. Mais sa sœur, Carmit ne cache pas sa colère : « Si un accord avait été obtenu plus tôt, il aurait pu être récupéré vivant », déplore-t-elle tout en accusant le gouvernement israélien de « lâcheté ». « Regardez-vous dans le miroir et voyez si vos mains n'ont pas fait couler son sang », écrit-elle encore sur son compte Facebook.





Le Forum des familles d'otages a également regretté qu'il ait passé trois mois en captivité, « au cours desquels des signes de vie et des informations sur sa situation sont arrivés jusqu'en Israël. Trois mois pendant lesquels il existait une possibilité de le sauver et de le rendre en vie à sa famille et son pays », a estimé dans un communiqué cette association représentant une partie des familles d'otages.



La mort d'Elad Katzir remonte à la mi-janvier, quelques jours après la diffusion par le Jihad islamique d'une vidéo dans laquelle il appelait le gouvernement israélien à tout faire pour obtenir sa libération, a précisé un responsable militaire israélien.



Le corps a été localisé sur « renseignements », « enterré dans le sol » dans le sud de Khan Younès, où une opération a été lancée vendredi soir pour le récupérer. Les forces israéliennes l'ont exhumé dans la nuit avant de le rapatrier en Israël, où il a été formellement identifié.



Plus de 250 personnes ont été enlevées au cours de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël et emmenées comme otages dans la bande de Gaza, où 129 sont toujours détenues, parmi lesquelles, selon l'armée israélienne, plus de 30 sont mortes.



Négociations en Égypte

C’est dans ce contexte, à la demande du président américain Joe Biden que le chef du Mossad, David Barnea, et celui du Shin Bet, la sécurité intérieure israélienne, se rendent au Caire ce samedi pour une rencontre avec le chef de la CIA, Bill Burns, et les autres acteurs de la médiation entre Israël et le Hamas, notamment des responsables égyptiens et qataris. Un sommet du renseignement dans la capitale égyptienne qui pourrait finalement permettre de débloquer la négociation et d'aboutir à une trêve associée à une libération d'otages dans la bande de Gaza, meurtrie par une guerre dévastatrice qui entre ce dimanche dans son septième mois.