Israël ferme ses frontières pour ralentir la propagation du variant Omicron

L'inquiétude continue de grandir dans le monde envers le nouveau variant du coronavirus dont la propagation se poursuit. Plusieurs États ont déjà pris des mesures. Les interdictions de voyager émises par de nombreux pays pour les Sud-Africains sont une "punition", avait déploré Pretoria samedi, deux jours après l'annonce de la découverte d'Omicron.



L'Arabie saoudite a suspendu dimanche ses liaisons aériennes avec le Malawi, la Zambie, Madagascar, l'Angola, les Seychelles, Maurice et les Comores en raison des inquiétudes suscitées par la propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus, rapporte l'agence de presse saoudienne SPA.



Ryad avait déjà interrompu vendredi les vols à destination ou en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique, du Lesotho et de l'Eswatini.



Les autorités sanitaires australiennes ont annoncé dimanche avoir détecté la présence du variant du coronavirus Omicron chez deux passagers en provenance d'Afrique australe qui ont atterri à Sydney.



L'autorité sanitaire de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est du pays, a déclaré avoir effectué des tests d'urgence qui ont confirmé la présence de cette nouvelle souche chez deux passagers arrivés samedi à Sydney.



Les deux passagers ont voyagé sur un vol de Qatar Airways via Doha, a indiqué la NSW Health dans un communiqué



Israël a annoncé samedi 27 novembre l'interdiction de son territoire à partir de dimanche soir à tous les ressortissants étrangers pendant deux semaines afin de contenir la propagation du nouveau variant du coronavirus Omicron, dont un cas a été confirmé dans le pays.



Dans un communiqué, le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré que l'interdiction s'étendrait pendant quatorze jours, sous réserve d'approbation du gouvernement.



L'interdiction entrera en vigueur à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.



Israël a enregistré un cas confirmé de contamination par ce nouveau variant potentiellement plus contagieux et jugé "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé, et sept cas suspects.



Les autorités espèrent que dans cet intervalle de quatorze jours, davantage d'informations seront disponibles sur l'efficacité des vaccins anti-Covid face à ce variant classé "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé.



Les Israéliens de retour dans l'État hébreu, y compris les personnes vaccinées, devront se soumettre à une quarantaine, a déclaré Naftali Bennett.



La technologie de traçage des communications du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, sera utilisée pour localiser les porteurs de ce nouveau variant afin de réduire les risques de contagion, a ajouté le Premier ministre dans son communiqué.



Israël est le premier pays à fermer ainsi ses frontières pour se protéger du variant Omicron, qui provoque l'inquiétude depuis l'annonce de sa découverte cette semaine et a déjà incité de nombreux pays à suspendre leurs liaisons avec l'Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique australe.



Omicron est jugé potentiellement plus contagieux que ses prédécesseurs même si la communauté scientifique souligne qu'il faudra des semaines pour comprendre pleinement ses mutations.