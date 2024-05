Israël: l'armée annonce avoir trouvé et rapatrié les corps de trois otages de Gaza

Selon l'amiral Hagari, les corps des otages ont été récupérés « durant une opération conjointe entre l'armée et l'agence de renseignements » sur la base de renseignements obtenus notamment « lors d'interrogatoire de terroristes arrêtés dans la bande de Gaza » et ont été identifiés à l'institut national de Médecine légale israélien. Aucune autre précision n’a été donnée.



Germano-Israélienne de 22 ans, Shani Louk était apparue dans une vidéo sur les réseaux sociaux, allongée sur le ventre, apparemment inconsciente et à moitié dénudée, à l'arrière d'un pick-up dans la bande de Gaza. Amit Buskila était âgée de 27 ans et Itzhak Gelerenter de 56 ans lors de l'attaque.



« Le retour de leurs corps est un rappel douloureux et brutal que nous devons rapidement ramener tous nos frères et sœurs de leur cruelle captivité », les vivants et les morts, a réagi le Forum des familles d'otages, principale association de proches. Sur les 252 personnes emmenées comme otages le 7 octobre, 125 sont toujours détenues à Gaza, dont 37 sont mortes selon l'armée israélienne.



Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a adressé ses condoléances aux familles. « Cette perte terrible brise le cœur », nous « pleurons avec les familles », a assuré Benyamin Netanyahu, promettant de ramener « tous les otages, les vivants et les morts ».