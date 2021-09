Israël: six Palestiniens s’évadent d’une prison de haute sécurité, dont un ex-chef militaire

Hélicoptères et drones déployés, l’armée israélienne assiste désormais la police dans ses opérations de recherche. Cette évasion est « terriblement embarrassante pour l’administration pénitentiaire », reconnaît un responsable israélien de la sécurité sur l’une des principales chaînes de télévision du pays.



Car personne n’a rien vu venir et ces détenus palestiniens ont pu exécuter leur plan en toute tranquillité. Vers une heure du matin, l’alerte est donnée : six hommes manquent à l’appel. L’horloge tourne et ce n’est finalement que près d’une heure plus tard que les gardiens de prison découvrent un tunnel, dont les travaux d’excavation ont sans doute duré des années, rapportent certains médias israéliens.



Tous condamnés à perpétuité en lien avec des attaques meurtrières

Les six hommes, tous condamnés à la prison à vie, sont liés à des attaques meurtrières contre des Israéliens et sont considérés comme très dangereux, affirment les autorités de l’État hébreu.

L’un d’entre eux est membre des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, branche armée du Fatah palestinien. Les cinq autres font partie du Jihad islamique.