Issa Sall à Thiès: "Vous n'avez entendu aucun des autres candidats dire qu'il va supprimer les caisses noires"

Le Candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) à la présidentielle de ce dimanche 24 février 2019 promet de supprimer les caisses noires, une fois élu Président. Issa Sall, qui était à Thiès, hier, mercredi, où il a tenu un grand meeting, envisage de réhabiliter la ligne de chemin de fer de Dakar-Matam.



«Je m’emploierai, une fois élu, à ce qu’il n'y ait plus de caisses noires dans ce pays. Vous n’avez pas encore entendu une telle proposition de la bouche des quatre (4) autres candidats. Et, sur ce, je les invite à s’y prononcer », déclare Issa Sall qui se dit soucieux de la transparence dans la gestion des finances du pays.



Par ailleurs, il promet de réhabiliter le rail en état pitoyable : «Le chemin de fer est à l’agonie, mais je compte le réanimer avec des lignes qui traversent toutes les régions du Sénégal, de Dakar à Thiès jusqu’à Matam », lance-t-il.