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Presse sénégalaise: la journaliste Mame Diarra Da Sylva Clara est décédée



Presse sénégalaise: la journaliste Mame Diarra Da Sylva Clara est décédée
La presse sénégalaise est endeuillée. La journaliste Mame Diarra Da Sylva Clara, journaliste à Sud Fm et l’une des amazones de la Convention des Jeunes Reporters, est décédée ce jeudi  4 juin, des suites d’une longue maladie. Sa levée du corps est prévue aujourd'hui, à 11 heures (GMT), à la mosquée de Sicap Karack.  Par la suite, elle sera inhumée au cours de  la journée.    

"Un réveil douloureux. La grande faucheuse a encore frappé", a écrit Ibrahima Lissa Faye, journaliste et patron de PressAfrik, rendant hommage à une collègue qui a "longuement bataillé avant de rendre les armes". 
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Fatime Gueye

Jeudi 4 Juin 2026 - 10:28


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