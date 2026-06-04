Presse sénégalaise: la journaliste Mame Diarra Da Sylva Clara est décédée

La presse sénégalaise est endeuillée. La journaliste Mame Diarra Da Sylva Clara, journaliste à Sud Fm et l’une des amazones de la Convention des Jeunes Reporters, est décédée ce jeudi 4 juin, des suites d’une longue maladie. Sa levée du corps est prévue aujourd'hui, à 11 heures (GMT), à la mosquée de Sicap Karack. Par la suite, elle sera inhumée au cours de la journée.



"Un réveil douloureux. La grande faucheuse a encore frappé", a écrit Ibrahima Lissa Faye, journaliste et patron de PressAfrik, rendant hommage à une collègue qui a "longuement bataillé avant de rendre les armes".