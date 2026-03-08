JIF au Sénégal : Diomaye Faye appelle à «combattre les discriminations persistantes» envers les femmes

Le Président sénégalais Diomaye Faye a rendu, ce dimanche 08 mars, un hommage aux femmes du Sénégal et du monde à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (JIF), appelant à renforcer les protections juridiques et à combattre les discriminations persistantes.



"Nous devons poursuivre les efforts pour renforcer les protections juridiques et combattre les discriminations persistantes, afin d'ouvrir toujours davantage le chemin d'un avenir d'égalité, de dignité et d'opportunités pour toutes les femmes et toutes les filles", a déclaré le Président Diomaye Faye, dans une déclaration sur Facebook.



Le chef de l'État a aussi souligné le rôle crucial des femmes dans la société, mettant en avant leur courage, leur travail et leur sens des responsabilités. "Par leur courage, leur travail et leur sens des responsabilités, elles font avancer nos sociétés", a-t-il ajouté.



L'appel du président Faye intervient alors que les inégalités entre les sexes persistent à l'échelle mondiale. Selon l'ONU, les femmes ne disposent que de 64 % des droits juridiques dont jouissent les hommes.