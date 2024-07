JO 2024 – Football : Égypte, Maroc et Mali peuvent se qualifier en quarts

Toutes les quatre équipes africaines peuvent théoriquement se qualifier en quarts de finale du tournoi masculin de football des Jeux olympiques Paris 2024.





Maroc à une victoire des quarts



Vainqueur de l'Argentine lors de la première journée, le Maroc a été surpris par l'Ukraine (2-1). Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont heurtés à une formation ukrainienne plus réaliste, mais tout n'est pas encore terminé pour les Lions de l'Atlas U23, car ils peuvent se qualifier pour les quarts de finale s'ils arrivent à battre l'Irak.



Toutes les quatre équipes de la poule comptent chacune une victoire et une défaite, à égalité avec trois points.



Guinée, gagner et espérer



La Guinée de Naby Keita, après deux défaites d'affilée face à la Nouvelle-Zélande U23 (1-2) et la France (1-0), est dos au mur. Les poulains du sélectionneur national Kaba Diawara sont désormais dans des calculs sportifs.



En effet, le Syli doit d'abord battre les États-Unis pour espérer une qualification. Mais il va falloir aussi que la France batte la Nouvelle-Zélande. La Guinée fera face aux États-Unis à 15h00.



Égypte, rester invaincue



L'Egypte (2ème, 4 pts) entrevoit la qualification. Les Pharaons pourraient se qualifier pour le second tour du tournoi de football des JO de Paris-2024. L'Égypte va jouer l'Espagne (11h00).



Tenue en échec lors de la première journée par la République dominicaine (0-0) dans le groupe C, l'Égypte s'est bien reprise en battant l'Ouzbékistan (1-0). Il leur suffira de confirmer face à l'Espagne lors de la dernière journée, un nul pourrait suffire, voire une courte défaite.





Mali : match à six points



Accroché par Israël en ouverture (1-1) dans la poule D, le Mali perd sa 2ème sortie face au Japon (1-0). Les Aiglons ne devront pas perdre leur 3ème match contre le Paraguay, adversaire direct pour la deuxième place qualificative des quarts de finale derrière le Japon.







Programme 3e journée



Mardi 30 juillet 2024



Groupe A



17h00 Nouvelle-Zélande / France



17h00 États-Unis / Guinée



Groupe B



15h00 Maroc / Irak



15h00 Ukraine / Argentine Groupe C



13h00 Espagne / Égypte



13h00 Rép. dominicaine / Ouzbékista



Groupe D



19h00 Israël/Japon



19h00 Paraguay / Mali







