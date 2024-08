JO 2024 : avec un saut à 6,25 m, Armand Duplantis décroche la médaille d’or à la perche et bat son record

Un phénomène. Après avoir survolé la compétition de saut à la perche lundi 5 août, l’imprenable Suédois Armand Duplantis a battu son propre record du monde, avec un saut à 6,25 mètres.



À 24 ans à peine, le perchiste domine sa discipline depuis déjà quatre ans. N’ayant plus comme adversaire que lui-même, cela fait neuf fois qu’il bat ainsi le record du monde. Avec ce nouveau cap, il dépasse les 6,24 mètres qu’il avait atteints en avril 2024, lors du meeting de Xiamen en Diamond League.



Il a fallu trois essais au Suédois lundi soir au Stade de France pour accomplir l’inimaginable devant une foule en délire. Sa médaille d’or déjà assurée, il a tout de même décidé de se lancer ce nouveau défi.



Ses concurrents les plus proches n’ont pas dépassé la barre des 6 mètres, puisque la médaille d’argent va à l’Américain Sam Kendricks avec 5,95 mètres et celle de bronze au Grec Emmanouíl Karalís qui atteint 5,90 mètres.