JO 2024 : médaillé d’or, Novak Djokovic évoque « le plus grand succès sportif de sa carrière »

Novak Djokovic a remporté dimanche le tournoi olympique de tennis en simple messieurs des Jeux de Paris. Le Serbe s’est imposé en finale face à l’Espagnol Carlos Alcaraz en remportant notamment les deux jeux décisifs des deux uniques sets de la partie.



Pour Novak Djokovic, sa victoire dans le tournoi olympique est « très probablement » la plus grande performance de sa carrière professionnelle, pourtant déjà remplie de succès (24 titres du grand chelem notamment). « C’est un sentiment très spécial », a reconnu le Serbe après sa victoire en finale contre l’Espagnol Carlos Alcaraz dimanche.



« J’ai maintenant 37 ans et j’ai affronté un joueur de 21 ans qui est probablement le meilleur joueur du moment. Je peux donc, je pense, parler du plus grand succès sportif de ma carrière ».



Avec ce titre, Djokovic devient le cinquième joueur de l’histoire à compléter le ’Golden Slam’, soit la victoire dans les quatre tournois du grand chelem et aux Jeux Olympiques. Avant lui, seuls Rafael Nadal, Serena Williams, Steffi Graf et André Agassi avaient réussi cet exploit.



Le Serbe, qui participait à Paris à ses cinquièmes Jeux, n’exclut pas de disputer ceux de Los Angeles également. Il aurait alors 41 ans. « Je veux jouer à Los Angeles parce que j’aime jouer pour mon pays, y compris en Coupe Davis » a-t-il expliqué.