JO : le Brésil bat le Mexique et pourra défendre son titre olympique

La sélection olympique brésilienne se qualifie pour la finale du tournoi des Jeux Olympiques après s'être imposée face à son homologue mexicain en demi-finale (0-0, 4-1 aux t. a. b.). Il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour que les hommes d'André Jardine se qualifient pour la troisième finale consécutive du Brésil dans cette compétition. Les Auriverdes auront donc l'occasion de défendre leur titre remporté à Rio en 2016 face à l'Allemagne, qui s'était également décidé aux pénaltys. Les coéquipiers de Dani Alves, capitaine de l'équipe, connaîtront leur adversaire en finale dans quelques heures, à la fin de l'autre demie qui oppose le Japon, pays hôte, et l'Espagne.



Pourtant, les Brésiliens ont clairement assis leur domination sur les Mexicains durant les 90 premières minutes, mais les occasions n'ont pas été converties, notamment la tête de Richarlison, qui trouve le poteau de Guillermo Ochoa (82e). Le portier du Tricolor a également été déterminant dans la solidité des siens, avec 6 arrêts réalisés, mais il a n'a pas pu empêcher la défaite des siens aux tirs au but. Eduardo Aguirre (arrêt de Santos) et Johan Vasquez (poteau) ne lui ont pas facilité les choses en ratant leurs tentatives, tandis que les Brésiliens ont su être efficaces des 11 mètres.



footmercato