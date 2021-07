JO : vainqueur aux tirs au but, le Japon rejoint l'Espagne en demi-finale

Chez lui, au stade de Kashima, le Japon de Take Kubo a buté sur le 3-5-2 mis en place par Danny Hay. Incapable de forcer la décision après les 90 minutes réglementaires et les deux périodes de prolongation, tombé sur un Michael Woud habile de ses mains, le Japon a dû en passer par la séance de tirs au but. Le défenseur de Saint-Trond Liberato Cacace a buté sur le portier japonais Kosei Tani et le milieu Clayton Lewis a envoyé son tir dans les nuages (0-0, 4-2 t.a.b). Le Japon affrontera l'Espagne en demi-finale, mercredi (13h).



avec footmercato