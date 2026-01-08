Jaxaay 1 : 2 cantines ravagées par les flammes, un commerçant frôle le pire

Très tôt, alors que la zone s’éveillait à peine, un feu ardent s’est déclaré, ciblant deux cantines commerciales. Malgré l'alerte donnée, la rapidité de la propagation n'a laissé aucune chance aux marchandises. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le constat était déjà amer, tout le matériel avait été réduit en cendres.



​L'incendie a donné lieu à des moments d'une vive émotion, illustrant la détresse de ceux qui ont tout perdu en quelques minutes. ​Informé du sinistre, l'époux de l'une des commerçantes n’a écouté que son courage. Malgré son âge avancé et une santé fragile, s'est sur le lieu du sinistre. Arrivé sur place avant les secours, il a tenté désespérément de démonter les portes pour sauver ce qui pouvait l'être, avant d'être contraint de reculer face à l'intensité insoutenable des braises.



Le propriétaire de la seconde cantine, un jeune homme d'une trentaine d'années, a failli commettre l'irréparable. Voyant les économies de toute une vie partir en fumée, il a, dans un élan de désespoir, tenté de se jeter dans les flammes. Il a fallu l'intervention rapide de la foule présente pour le retenir de force. Complètement abattu, le jeune homme a finalement quitté les lieux en larmes.



​L’origine du sinistre encore inconnue. ​Les sapeurs-pompiers, après d'intenses efforts, ont réussi à maîtriser l'incendie. Une enquête devra déterminer si un court-circuit ou une autre source est à l'origine de ce drame qui plonge deux familles dans la précarité.