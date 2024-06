Jean Aloïse Ndiaye choisi pour représenter le Premier président de la Cour suprême, au Tribunal fédéral suisse

Très prochainement, la réunion du Conseil supérieur de la magistrature se tiendra et un grand chamboulement en découlera. En attendant, les juridictions continuent de fonctionner normalement. À la Cour suprême également, on se débrouille en attendant les événements, avec une impatience particulière pour la nomination de son Premier président.



Actuellement, alors qu'un déplacement est prévu en Suisse, précisément au Tribunal fédéral, pour l'Association des Hautes juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage de la langue française (Ahjucaf), la Cour suprême a désigné le conseiller délégué Jean Aloïse Ndiaye pour représenter le Premier président, afin de pallier le poste vacant, informe Les Echos. On espère donc vivement que la réunion du CSM se tienne rapidement pour régler ce problème.