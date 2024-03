Jean Charles Biagui parle des priorités du nouveau président Bassirou Diomaye Faye et l'avenir de la monnaie locale

Jean Charles Biagui, enseignant -chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, était l'invité de l'émission Midi Keng sur PressAfrik TV ce mardi. Dans son intervention, il a évoqué les priorités du nouveau Président Bassirou Diomaye Faye ainsi que la question de la souveraineté monétaire.



Selon monsieur Biagui, l'une des priorités majeures du nouveau Président sera de réduire le train de vie de l'État. Il a souligné la nécessité de mettre fin à des pratiques coûteuses telles que l'utilisation de grosses voitures et le maintien d'institutions budgétivores comme le CESE (Conseil économique, social et environnemental) et le HCCT (Haut conseil des collectivités territoriales). De plus, il a plaidé en faveur de réformes visant à rééquilibrer les pouvoirs, en accordant notamment plus de pouvoir à la justice pour renforcer l'État de droit.



Quant à l'ambition du président Bassirou Diomaye Faye de créer une monnaie locale pour le Sénégal, Jean Charles Biagui estime que cela est envisageable dans le cadre d'une réflexion régionale, en associant le maximum de pays ouest-africains pour aboutir à une monnaie commune. Il a évoqué l'importance de la souveraineté monétaire et a encouragé le Président à négocier avec d'autres pays afin de favoriser une coopération régionale bénéfique pour l'Afrique dans son ensemble. Regardez !