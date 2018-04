Jean-Paul Dias répète le mêmes propos que son fils et attend son arrestation

Le patron du Bloc centriste Gaindé (Bcg) a dirigé ce jeudi le rassemblement de soutien pour réclamer les libérations de Khalifa Sall et de Barthélémy Dias à la cour de la mairie Mermoz-Sacré coeur. Devant les médias et une foule de partisans, Jean-Dias a répéter les mêmes propos à l'endroit de la justice et des magistrats sénégalais, qui ont valu à son fils d'être écroué présentement à Rebeuss.



"Il y a au Palais de justice des magistrats qui baissent le pantalon pour se prostituer. Nous en avons marre d'une justice qui piétine les droits et libertés des citoyens. Nous appelons toute l'opposition à descendre dans les rues pour en découdre avec Macky Sall", avait dit Barthélémy Dias, après la condamnation du maire de Dakar Khalifa Sall, le 30 mars dernier. Son père a repris les mêmes déclarations et dit attendre la suite que les autorités vont donner à ses propos.



A noter que les partisans de Khalifa Sall et Barthélémy Dias ont affronté les forces de l'ordre lors de leur rassemblement de ce jeudi à la mairie de Mermoz-Sacré coeur où Malick Gackou, Hélène Tine et Bamba Fall étaient présents.