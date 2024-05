« Être en même temps inspecteur des impôts et domaines, c’est humainement impossible », selon Me Doudou Ndoye

Après sa déclaration choc sur l’état et les mesures du Président Bassirou Diomaye Faye sur le foncier sénégalais, Me Doudou Ndoye a commenté la visite du chef de l’Etat sur les parcelles de Mbour 4. « Il (Diomaye) est inspecteur des impôts et domaines. Pendant qu’il était là-bas (DGID), est-ce qu’il a une fois fait une tournée pour dénoncer les mauvais agissements sur l’utilisation du foncier sénégalais. Il ne l’a jamais fait », a indiqué Me Ndoye lors de l’émission « Grand Jury » de RFM.



Il poursuit, sans ambiguïté : « Il fallait dénoncer avant d’être président de la République. C’est seulement un titre pour cinq ans, il partira. Donc, la dénonciation devait être permanente ». Jurant avoir voté pour le Président élu lors du dernier scrutin présidentiel, l’avocat estime, par ailleurs, qu’il « faut dissocier les charges des impôts et domaines ». « Être en même temps inspecteur des impôts et domaines, pour une seule personne, c’est humainement impossible », a déclaré Me Ndoye.



Avant d’ajouter : « La seule richesse du Sénégal, c’est son sol. La même personne ne peut gérer la fiscalité et le sol sénégalais : deux sources de revenus différentes. C’est humainement impossible. Je le connais mieux que quiconque ». C’est l’avis du juriste, qui avance que ce sont les Français qui ont organisé, en leur faveur, le droit de sol sénégalais. « C’était juste pour mieux profiter de nos terres. Ils nous ont créés tous ces systèmes », a-t-il justifié son commentaire.