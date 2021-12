Jésus : un anneau du "Bon Berger" datant de l'époque romaine a été retrouvé au large d'Israël dans une épave ancienne

Des archéologues ont découvert au large de la côte méditerranéenne d'Israël une bague en or de l'époque romaine portant une image utilisée par les premiers chrétiens pour symboliser Jésus.



L'Autorité israélienne des antiquités a déclaré que l'anneau était serti d'une pierre précieuse verte gravée de la figure d'un jeune berger portant un mouton sur ses épaules.



Dans la Bible, Jésus se décrit comme le "bon berger".

L'anneau fait partie d'un certain nombre d'objets découverts dans deux épaves près du port antique de Césarée.



Les autres trésors comprennent des centaines de pièces romaines en argent et en bronze datant du milieu du IIIe siècle et un important magot de pièces en argent datant du début du XIVe siècle, pendant la période mamelouke.



Les archéologues ont également trouvé des figurines de l'époque romaine représentant un aigle et un acteur de théâtre portant un masque comique, des cloches en bronze destinées à éloigner les mauvais esprits et une bague sertie d'une pierre précieuse rouge sculptée d'une lyre.



L'Autorité israélienne des antiquités a déclaré que les restes des coques des navires et leurs cargaisons ont été trouvés éparpillés sur le fond de la mer à une profondeur d'environ 4m.