Jeu de pouvoirs et combines au Palais : Comment Aliou Sall a échappé au limogeage

Des forces tapies dans l’ombre ont tout fait pour que Macky Sall limoge son jeune frère. Les informations publiées, à cet effet, par le journal du très introduit Madiambal Diagne étaient vraies au moment où elles étaient publiées, mais la machine à combines a été mise en marche pour bloquer ce projet de limogeage.



Aly Ngouille Ndiaye, cité dans cette affaire et accusé d’avoir produit un faux rapport au profit de Petrotim, a été le plus fervent défenseur d’Aliou Sall auprès de son frère, selon des sources dignes de foi.



Il aurait clairement plaidé la cause du patron de la CDC auprès du président qui était prêt à sacrifier son frère pour satisfaire le public.



Le ministre de l’Intérieur est sans doute conscient qu’un limogeage d’Aliou Sall allait affaiblir sa position dans le gouvernement. Il pourrait être le prochain fusible à sauter.



Les appels à sa démission seraient plus audibles si jamais le frère du Président était limogé après les révélations de nos confrères britanniques.