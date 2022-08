Jeune sénégalais tué par la police en Allemagne : Aïssata Tall Sall parle enfin

« Mouhamed Dramé un jeune sénégalais tué en Allemagne : Le secrétaire d'Etat Moise Sarr suit cette affaire depuis le premier jour et est en contact étroit avec notre Ambassadeur à Berlin et la propre famille du défunt à Ndiaffat», a-t-elle tweeté hier dimanche.



Les faits remontent au 8 août. Un surveillant d'un centre d'aide à la jeunesse appelle la police à l'aide. Il craint que Mohammed D., un réfugié mineur, seul, ne se tue avec un couteau. Le jeune est considéré comme mentalement instable, hospitalisé en psychiatrie avant le drame.



Onze (11) officiers arrivent. Ils utilisent des pistolets paralysants et du gaz poivré. En vain. Le jeune ne se calme pas.



La situation dégénère complètement lorsque Mohammed D. menace les agents avec le couteau. Des coups de feu sont tirés.



Cinq (5) balles d'une mitraillette touchent le jeune homme. Peu de temps après, il meurt à l'hôpital.

Silencieuse depuis, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall s'est enfin exprimée sur l'affaire du jeune sénégalais tué par balles par la police en Allemagne. Elle a rassuré que ses services son en contact étroit avec l'ambassade du Sénégal à Berlin et la famille du défunt dans son village.