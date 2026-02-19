Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc : la défense a décidé de faire appel



Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc : la défense a décidé de faire appel
La justice marocaine a rendu son verdict, jeudi 19 février à Rabat, à l’issue du procès de 18 supporters sénégalais et d’un ressortissant français interpellés lors des incidents survenus pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Maroc au Sénégal.
 
Tous les prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.
 
Selon leurs avocats, cités par Radio France Internationale, la défense a décidé de faire appel de cette décision.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 19 Février 2026 - 21:20


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter