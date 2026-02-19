Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc : la défense a décidé de faire appel

La justice marocaine a rendu son verdict, jeudi 19 février à Rabat, à l’issue du procès de 18 supporters sénégalais et d’un ressortissant français interpellés lors des incidents survenus pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Maroc au Sénégal.



Tous les prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.



Selon leurs avocats, cités par Radio France Internationale, la défense a décidé de faire appel de cette décision.

