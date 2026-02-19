Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc : la défense a décidé de faire appel

La justice marocaine a rendu son verdict, jeudi 19 février à Rabat, à l’issue du procès de 18 supporters sénégalais et d’un ressortissant français interpellés lors des incidents survenus pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Maroc au Sénégal.
Tous les prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.
Selon leurs avocats, cités par Radio France Internationale, la défense a décidé de faire appel de cette décision.
Tous les prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.
Selon leurs avocats, cités par Radio France Internationale, la défense a décidé de faire appel de cette décision.
Autres articles
-
Maroc : des peines de trois mois à un an ferme pour les supporters sénégalais détenus à Rabat
-
Sénégal : l’État muscle la gouvernance du fait religieux avec une cartographie nationale
-
Procès des 18 supporters sénégalais : le Procureur de Rabat a requis deux ans de prison ferme
-
Libération des responsables d’étudiants, dégel ou ruse de l’Etat: Des Sénégalais se prononcent
-
Recettes fiscales : «600 milliards F CFA risquent de s’évaporer » Sénégal : L’alerte rouge de l’économiste Babacar Gaye sur un manque à gagner de 600 milliards