Jeux olympiques de Paris 2024 : bonne nouvelle pour les athlètes sénégalais

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye a tenu, ce vendredi 12 juillet 2024, une séance de travail avec les athlètes sénégalais qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Selon un communiqué, le format bimodal a été utilisé pour l’occasion, sachant que la majorité des athlètes sont en Europe pour la dernière phase de leur préparation.



Le ministre Khady Diène Gaye a décidé d’accompagner les athlètes sénégalais et leur octroi chacun une prime spéciale de 11 millions francs CFA.



Mme le ministre a rassuré les athlètes par rapport aux primes qu’ils devront recevoir en leur qualité de sportifs qualifiés pour les JO.



Ainsi, chaque athlète recevra une somme de onze millions trois cent mille francs CFA (11.300.000) répartis comme suit :

-5.000.000 francs CFA de prime de participation ;

-4.000.000 francs CFA de prime de préparation ;

-2.000.000 francs CFA de prime de qualification ;

-300.000 francs CFA pour les équipements spécifiques.



Aussi bien les athlètes qualifiés que ceux invités recevront le même montant, contrairement à ce qui se faisait lors des JO précédents, où les athlètes invités recevaient beaucoup moins de primes que ceux qualifiés. Les entraîneurs aussi recevront leurs primes en même temps que les athlètes dans les heures qui suivent.



Dans le même sillage, le ministre des Sports a précisé que le même traitement sera réservé aux sportifs paralympiques.



Par ailleurs, elle a rappelé l’importance d’actualiser le cadre juridique et les textes qui gouvernent le sport sénégalais, afin d’arriver à une équité dans le traitement des sports et des sportifs.



Aux JO de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août 2024, le Sénégal sera représenté au par onze athlètes dans sept disciplines sportives. Lors des précédents Jeux Olympiques à Tokyo, notre pays était représenté par neuf athlètes, dont quatre étaient invités.



D’après le communiqué, les athlètes et leur encadrement seront reçus prochainement par le Président Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau national.