Jeux olympiques spéciaux de Paris 2026 : le Sénégal affrontera à la France à la Coupe du monde de football unifié

L'équipe nationale de Special Olympics Sénégal s'apprête à marquer l'histoire en participant à la Coupe du Monde de Football Unifié, qui se tiendra à Paris du 6 au 11 juillet 2026. Le tirage au sort, effectué le 16 avril au siège de la Fédération Française de Football, a placé les Lions dans le Groupe A. Ils auront la mission de disputer le match d'ouverture du tournoi masculin face au pays hôte, la France, au stade Charléty.



Ce groupe relevé verra également le Sénégal se mesurer à la Jamaïque et au Brésil, dans cette compétition inclusive.



Ce tournoi mondial unique repose sur le concept du sport unifié, associant des athlètes en situation de handicap intellectuel et des partenaires sans handicap. Chez les hommes, l'équipe sénégalaise sera composée de 16 joueurs (9 athlètes et 7 partenaires), avec une règle stricte de 6 athlètes et 5 partenaires présents simultanément sur le terrain.



Après les éditions américaines de Chicago et de Detroit, cette troisième édition parisienne offre une vitrine exceptionnelle à la jeunesse sénégalaise (16-23 ans) pour démontrer son talent et porter haut les couleurs nationales.