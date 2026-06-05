Préparation CAN féminine 2026 : le Sénégal s'incline face au Nigeria (2-1)

L'équipe nationale féminine du Sénégal a été battue par le Nigeria (2-1), ce vendredi à Ikenne, lors d'un match amical de préparation à la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026. Les deux sélections se retrouveront ce lundi 8 juin pour une seconde confrontation amicale.
Les « Lionnes » disputeront au Maroc leur cinquième CAN, dont la troisième consécutive. Elles évolueront dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, ainsi que de l'Algérie et du Kenya.
Initialement prévue du 17 mars au 3 avril, l'édition 2026 de la CAN féminine a été reportée du 25 juillet au 16 août. Ce report vise à permettre une augmentation substantielle de la prime allouée à l'équipe vainqueur, avait annoncé le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d'une visite à Dakar en avril dernier.
Les « Lionnes » disputeront au Maroc leur cinquième CAN, dont la troisième consécutive. Elles évolueront dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, ainsi que de l'Algérie et du Kenya.
Initialement prévue du 17 mars au 3 avril, l'édition 2026 de la CAN féminine a été reportée du 25 juillet au 16 août. Ce report vise à permettre une augmentation substantielle de la prime allouée à l'équipe vainqueur, avait annoncé le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d'une visite à Dakar en avril dernier.
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