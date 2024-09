Joal : un convoyeur de migrants condamné à 6 mois de prison ferme

Un convoyeur à mobilité réduite du nom de Thierno Moussa Ba a été condamné par le Tribunal de Mbour (ville située dans l’ouest du Sénégal sur la petite côte) à 6 mois de prison ferme avec remboursement de l’intégralité des sommes empochés auprès des candidats à l’émigration clandestine.



Ce dernier ainsi que son acolyte « Diouf » avaient empoché plusieurs millions de Fcfa a plus de 200 personnes leur promettant un voyage vers l’Espagne.



Selon L’Observateur, Thierno Moussa Ba a comparu devant le Tribunal de Mbour, maître coranique de son état, le mis en cause ne s’est pas limité à son métier, l’homme s’est également investi dans le trafic de migrants. Devant le juge, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais il nie être le convoyeur des candidats clandestins.



Malgré son handicap, le maître coranique a fait croire à des jeunes, principalement de son village natal (dans la région de Kolda) qu’il pouvait les amener en Espagne, moyennant des sommes variantes entre 500 000 et 850 000 Fcfa.



Le mis en cause, ainsi que ses complices avait fait croire au grand frère de Omar Diallo qui vit en Espagne qu’il était capable de le faire venir via les pirogues de fortunes. Ce dernier envoie la somme de 850 000 Fcfa au convoyeur handicapé.



En effet, plusieurs autres candidats, plus de 200 personnes ont eux aussi versé leur argent. Cependant, le jour du départ, le maître coranique va déposer ses clients dans la forêt de Ndiamda (commune de Joal) dans le but de les éloigner de toute intervention des forces de l’ordre.



Néanmoins, il fait croire aux candidats que leur pirogue va embarquer d’un moment à l’autre. Avant qu’ils ne se rendent compte de la supercherie, ces derniers vont rester dans la brousse pendant une semaine sans jamais prendre départ. Ne pouvant plus des conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés, les clandestins se dispersent alors dans Joal à la recherche de petits boulots pour assurer leur survie, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Devenu injoignable au téléphone, Thierno Moussa Ba menait tranquillement ses activités à Joal en organisant d’autres voyages. C’est huit (8) mois plus tard, au mois d’août 2024 que le présumé convoyeur a été identifié par le candidat malheureux Omar Diallo. Il se rendra aussitôt à la brigade de gendarmerie de Joal ou il raconte sa mésaventure au commandant, qui procédera à l’interpellation de Thierno Moussa Ba.



Le maître coranique a fait face au juge du Tribunal de Mbour qui l’a condamné hier mardi, à 6 mois de prison ferme en plus du remboursement des sommes intégrales empochés auprès des candidats.



Par ailleurs son complice qui est toujours en cavale est recherché par les forces de l’ordre.