Josep Bartomeu a démissionné de la Direction du FC Barcelone

Josep Maria Bartomeu n'est plus le président du Barça. Il a présenté sa démission ce mardi, selon Sport et Mundo Deportivo. Son mandat devait initialement prendre fin en mars 2021.



Très critiqué notamment pour sa gestion du cas Lionel Messi et pour les résultats décevants de la saison dernière, Bartomeu voulait reporter la motion de censure censée être votée à son encontre le week-end prochain.



L’Equipe