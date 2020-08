Josep Maria Bartomeu annonce déjà une grande lessive au FC Barcelone

L'humiliation infligée par le Bayern Munich au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions (8-2) constitue un véritable séisme dans le monde du football. Quelques minutes après le naufrage catalan, Gerard Piqué a pris ses responsabilités en réclamant du changement en interne. Conscient des dommages collatéraux qui peuvent succéder à une telle débâcle, le défenseur central espagnol a même proposé de quitter le Barça pour le bien du club. Un message d'un des tauliers du vestiaire catalan, qui n'a pas échappé au président des Blaugranas Josep Maria Bartomeu.



L'homme fort du Barça s'est présenté face aux médias pour réagir à cette incroyable déroute, mais aussi aux déclarations de son joueur. Et là encore, cette intervention médiatique risque de défrayer la chronique. « C'est une nuit très dure, cette défaite est très difficile. Nous n'avons pas été l'équipe que nous sommes habituellement, ni le club que nous représentons. Nous le regrettons beaucoup. C'est un résultat énorme. Je félicite le Bayern. Nous n'avons pas été à la hauteur de la tâche, » a ainsi confié Bartomeu. Dos au mur, notamment face à la future fronde attendue des supporters barcelonais, le président du FC Barcelone a également annoncé son désir d'écouter les recommandations de Gerard Piqué et de se projeter sur la saison prochaine.



Et des changements devraient intervenir dans l'organigramme des pensionnaires du Camp Nou... « Piqué a raison. Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. A partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça et de nos partenaires, » a ainsi lâché Josep Maria Bartomeu. Les prochains jours s'annoncent animés en Catalogne et les heures de Quique Setién sur le banc du Barça semblent comptées..