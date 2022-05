Journée de l’Afrique : « Nous avons décolonisé notre continent, démantelé l’odieux système d’apartheid », selon Macky Sall

Cette journée, le 25 mai, marque la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) devenu Union Africaine (UA) le 9 juillet 2002. Le Président Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, a, à l’occasion du 59e anniversaire de la création de l’organisation continentale, rendu hommage aux précurseurs du panafricanisme sur le continent et dans la diaspora, et aux père-fondateurs de l’organisation continentale.



Le chef de l’Etat est revenu sur la "décolonisation", le "démantèlement du système odieux de l’apartheid" et la "pacification de différends frontaliers hérités de la colonisation". Il invite les leaders du continent à poursuivre les efforts d’intégration à l’échelle continentale et au sein des Communautés économiques régionales. Ceci à travers l’Agenda 2063, les initiatives du Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et la mise en place progressive de la Zone de Libre Echange continentale africaine.



Macky Sall appelle à la mobilisation des énergies et des intelligences pour bâtir ensemble une Afrique de rêve. Le président en exercice de l’Union africaine invite la jeunesse à porter et amplifier le message. Regardez.





Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">