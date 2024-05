Journée de l’Afrique : les vœux du Président Diomaye Faye

La journée de l’Afrique est célébrée ce samedi 25 mai. A cette occasion, le Président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a dans un post sur X adressé ses félicitations aux peuples africains.



« À l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux vaillants peuples du Continent qui conviennent sa marche irréversible vers le progrès. Je me réjouis du thème de cette année qui porte sur l'éducation et réaffirme mon engagement à travailler, dans la solidarité, avec mes paires africaines, à la réalisation des objectifs panafricains d'intégration, de souveraineté et de développement au grand bénéfice de nos populations. Bonne fête ».