Journée de l’arbre à Kolda : le ministre Mamadou Lamine Dianté appelle à faire du reboisement un investissement pour l’avenir

« Planter un arbre, c’est investir dans l’avenir, c’est léguer un héritage fructueux aux générations futures ». C’est par ces mots que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a appelé à une mobilisation collective en faveur de la protection de l’environnement.



Le ministre présidait, ce dimanche 9 août à Saré Yoba, commune rurale du département de Kolda, la cérémonie officielle de la Journée de l’arbre, qui a également marqué le lancement de la campagne de reboisement.



Dans son discours, Mamadou Lamine Dianté a insisté sur le rôle essentiel de l’arbre dans la préservation de l’environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. « L’arbre est notre meilleur bouclier contre la désertification, l’érosion des sols, les effets dévastateurs du changement climatique », a-t-il déclaré.



Selon le ministre, l’arbre constitue également une ressource indispensable à la vie et aux activités humaines. « C’est la source de notre oxygène, le régulateur de nos pluies, le refuge de notre faune, le pourvoyeur de nos remèdes traditionnels », a-t-il souligné.



Mamadou Lamine Dianté a ainsi appelé les populations et l’ensemble des acteurs engagés dans la campagne de reboisement à ne pas limiter leurs efforts à la mise en terre des plants, mais à accorder une attention particulière à leur entretien et à leur suivi.



« Il faut intégrer l’entretien dans notre vie quotidienne et sensibiliser nos enfants, nos voisins et nos amis à cette cause vitale », a-t-il lancé, invitant à faire de la protection de l’environnement une responsabilité partagée.



Pour le ministre, la réussite de la campagne de reboisement repose sur l’implication de tous. Il a exhorté les collectivités territoriales, les services techniques, les organisations communautaires, les jeunes et les populations à unir leurs efforts pour préserver le patrimoine forestier.



« Ensemble, faisons de Kolda un modèle d’engagement environnemental où chaque plant devient un arbre fort et résilient pour le bien-être de tous », a insisté Mamadou Lamine Dianté.



La cérémonie de Saré Yoba intervient ainsi comme un signal fort en faveur de la restauration du couvert végétal dans une région confrontée, comme plusieurs autres localités du pays, aux défis de la désertification, de la dégradation des sols et des changements climatiques.