Campagne de reboisement 2026 : les Eaux et Forêts de Kolda visent 720 000 plants

L’Inspection régionale des Eaux et Forêts de Kolda affiche de grandes ambitions pour la campagne nationale de reboisement 2026. Les services forestiers de la région entendent produire 720 000 plants destinés à renforcer la couverture végétale et à contribuer à la restauration des écosystèmes dans le Fouladou.



Les objectifs ont été dévoilés ce dimanche 9 août à Saré Yoba Diéga, à l’occasion du lancement officiel de la campagne de reboisement, en présence de plusieurs acteurs engagés dans la protection de l’environnement.



Selon le chef de l’administration forestière de la région de Kolda, le lieutenant-colonel Daouda Ndiogou, cette production permettra notamment de réaliser 600 hectares de plantations massives et 70 hectares de plantations conservatoires.



À ces objectifs s’ajoutent 185 kilomètres de plantations linéaires. 15 hectares de plantations urbaines ainsi que 3 kilomètres de plantations dédiées à la restauration des terres. Une programmation qui traduit, selon les services forestiers, la volonté de diversifier les actions de reboisement et de répondre aux différents enjeux environnementaux auxquels la région est confrontée.



Au-delà de la mobilisation des services techniques, le lieutenant-colonel Daouda Ndiogou a appelé l’ensemble des acteurs à maintenir leur engagement tout au long de la campagne afin d’assurer la survie et la pérennisation des plants.



« Chaque village doit être le gardien de ses plantations, chaque famille doit reverdir son cadre de vie*», a-t-il lancé avec insistance, invitant les populations à faire de la protection des arbres une responsabilité collective.



Pour le responsable des Eaux et Forêts, la réussite de cette campagne ne saurait en effet se limiter au nombre de plants mis en terre. Elle dépendra surtout de leur entretien et de leur protection contre les feux de brousse, le pâturage et les autres facteurs de dégradation.



À travers ces objectifs ambitieux, l’administration forestière de Kolda entend ainsi faire du reboisement un véritable levier de restauration des terres, d’amélioration du cadre de vie et de préservation du patrimoine forestier régional.