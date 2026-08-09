Flammes de 90 mètres, 20 000 évacués: l'état d'urgence décrété dans l'ouest du Canada ravagé par un mégafeu

Plus de 20 000 personnes ont été évacuées en l'espace de 24h entre vendredi 7 et samedi 8 août 2026 dans la province de Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada, en proie à un gigantesque feu de forêt. Mardi, 8 000 personnes avaient déjà dû être évacuées.



Cette fois-ci le brasier de l'incendie nommé « Bald Range » est encore plus impressionnant, alimenté par des vents violents autour de la petite ville de Summerland, près du lac Okanagan. Les flammes ont déjà ravagé plus de 10 000 hectares, soit l'équivalent de la surface de la ville de Paris..



L'incendie crée « son propre système météorologique »

Plus de 2 000 pompiers sont mobilisés. Le chef des services d'urgence face aux incendies de la province évoque des flammes de 90 mètres, qui s'élèvent bien au-dessus de la cime des arbres. « Il a décrit des flammes ​atteignant le sommet d'un arbre de 30 mètres, s'élevant encore de ‌60 mètres au-dessus, et un incendie créant son propre système météorologique, générant des éclairs qui alimentent à leur tour le feu », a rapporté le Premier ministre de la province, David Eby, lors d'une conférence de presse ce samedi, comparant les dégâts causés par le feu à l'explosion « d'une bombe ».

Le Premier ministre de la province a décrété l'état d'urgence, ce qui permet de réquisitionner des logements, et ce qui induit des restrictions de déplacements si besoin. La gendarmerie royale canadienne faisait état dimanche matin d'un mort, potentiellement lié à l'incendie.



Plus de 3,5 millions d'hectares déjà partis en fumée en 2026 au Canada

Le Premier ministre canadien Mark Carney a salué sur les réseaux les pompiers du pays qui travaillent « inlassablement pour assurer la sécurité des citoyens ». « Le gouvernement fédéral est prêt à aider et à soutenir le gouvernement de la Colombie-Britannique dans ces efforts. Mes pensées vont à toutes les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile et j'espère qu'elles pourront y retourner saines et sauves rapidement », a déclaré Mark Carney.



Au Canada les trois derniers étés ont été les plus destructeurs jamais enregistrés. Cette année plus de 3,5 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Les incendies sont intensifiés par le réchauffement climatique d'origine humaine. Le Canada est particulièrement affecté par ce dernier : le pays se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète.