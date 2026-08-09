Journée nationale de l’arbre : Al Aminou Lô appelle à renforcer les efforts pour restaurer les terres

À l’occasion de la 43e édition de la Journée nationale de l’arbre placée sous le thème : « Des plants aux arbres : la responsabilité aux communautés », le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a appelé ce dimanche à Darou Salam, dans le département de Nioro du Rip ( centre), à intensifier les efforts de reboisement pour restaurer les terres, préserver la biodiversité et contribuer à la souveraineté alimentaire.



« Reboiser, c’est restaurer nos terres et lutter contre la désertification. Reboiser, c’est protéger notre biodiversité et renforcer notre résilience face au changement climatique. Reboiser, c’est aussi contribuer à notre souveraineté alimentaire, notamment lorsque nous valorisons les espèces fruitières et forestières qui nourrissent nos populations. Reboiser, c’est enfin créer de l’activité et des emplois verts, particulièrement pour les jeunes et les femmes », a déclaré le chef du gouvernement.



Selon Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, le reboisement ne doit pas être perçu comme une simple politique sectorielle relevant uniquement des services forestiers. « Elle doit devenir une composante à part entière de notre politique de développement économique, social et territorial », a-t-il soutenu.



Le Premier ministre a également insisté sur l’importance de ne pas limiter les efforts à la mise en terre des plants, mais de veiller à leur entretien, leur protection et leur croissance jusqu’à maturité. « Le succès de la campagne sera ainsi apprécié non seulement à travers le nombre de plants mis en terre, mais surtout à travers le nombre d’arbres effectivement préservés par les communautés », a-t-il dit.



Le néré (Parkia biglobosa) et le moringa (Moringa oleifera) ont été désignés arbres parrains de l’édition 2026. Le chef du gouvernement a, par ailleurs, invité les collectivités territoriales à accorder davantage de place au reboisement et au verdissement dans leurs politiques locales.



Il a également exhorté les écoles, les universités et les daaras à faire de l’arbre un outil d’éducation à la citoyenneté environnementale. Les entreprises ont, de leur côté, été appelées à renforcer leur contribution à l’effort national de reboisement dans le cadre de leurs responsabilités sociétales et environnementales.



Lancement d’un challenge national des collectivités territoriales



La campagne nationale de reboisement 2026 doit également constituer une nouvelle étape dans la territorialisation de la politique de reboisement et dans la responsabilisation des territoires, a indiqué le Premier ministre.



Dans cette perspective, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a annoncé le lancement d’un « challenge national des collectivités territoriales pour le reboisement et le verdissement ».



Cette initiative vise à distinguer les collectivités territoriales qui se seront illustrées par l’ampleur et la qualité de leurs actions de reboisement et de verdissement, mais aussi par leur capacité à entretenir et protéger les arbres plantés.



Le Premier ministre a également annoncé la soumission prochaine, à l’appréciation du chef de l’État, d’une proposition portant sur la création d’un « Prix du président de la République pour le reboisement et le verdissement des collectivités territoriales ».



Cette distinction devrait contribuer à valoriser l’engagement des territoires dans la restauration du patrimoine forestier. « Notre objectif est de parvenir progressivement à ce que chaque commune du Sénégal dispose d’une capacité locale et pérenne de production de plants, adaptés à ses réalités écologiques et aux besoins des populations », a-t-il expliqué.



Selon l'APS, la cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba, du ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, ainsi que du ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf.



Le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, des élus locaux et des représentants des services techniques du ministère de l’Environnement ont également pris part à la cérémonie, qui marque le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement.