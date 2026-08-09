Retards du fichier électoral et risque d'impasse : l’appel pressant d’El Hadji Momar Samb pour une concertation nationale

L'ancien ministre et secrétaire général du Rassemblement des travailleurs africains - Sénégal (RTA-S/FDR), El Hadji Momar Samb, préconise la tenue d'un dialogue politique pour organiser le prochain scrutin territorial au micro de l'émission En Vérité sur RSI. Il juge essentielle la concertation préalable afin d'assurer la crédibilité de l'élection.



L'analyse de l'échéance passée doit précéder tout nouveau processus. « À chaque veille d’élection, ou à chaque fin d’élection nationale, il y a des concertations qui évaluent pour proposer des réformes, des changements qui puissent permettre d’améliorer le système électoral », indique le responsable politique.



L'accumulation des retards dans l'actualisation du fichier électoral menace la légalité du calendrier électoral. « Nous sommes aujourd’hui en août, [la révision ordinaire] n’a pas eu lieu », s'inquiète-t-il. L'absence de révision ordinaire au mois de février contraint désormais le pouvoir exécutif à prendre un décret pour enclencher une révision exceptionnelle.



Cette procédure d'urgence doit autoriser les nouvelles inscriptions, la prise en compte des déménagements et le changement de bureau de vote. Une mise à jour complète garantit l'obtention d'un fichier électoral fiable pour exprimer la volonté populaire.