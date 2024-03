Journée du 8 mars : dans "l'intimité" des femmes vendeuses de poisson

Ce 8 mars, le monde célèbre encore une fois la journée internationale des droits des femmes. Au marché de poisson "Soufou Pond" situé à Patte- D'oie, dans la capitale dakaroise, les vendeuses de poisson et les écailleuses profitent de cette journée pour lister les difficultés rencontrées dans leur lieu de travail. Ces femmes bravent le sommeil et l'insécurité pour gagner leur vie et entretenir la famille. La majorité d'entre elles, habitent la banlieue de Dakar. A l'occasion de cette journée spéciale, PressafriktvHd a rendu visite à ces héroïnes qui souffrent dans le silence. Regardez!

Malèye Mboup

