Elon Musk qualifie d’«abomination répugnante» le projet de loi budgétaire XXL de Trump

Cette une nouvelle fissure entre les deux hommes. Elon Musk a qualifié mardi d’«abomination répugnante» le mégaprojet de loi budgétaire du Congrès défendu par Donald Trump, une violente charge qui «ne change rien à la position» du président américain selon la Maison Blanche. «Désolé mais je n’en peux plus», a dit dans un message sur X l’homme le plus riche du monde, dont la collaboration étroite avec Donald Trump vient de se terminer. «Ce projet de loi budgétaire énorme, scandaleux et clientéliste est une abomination répugnante. Honte à ceux qui l’ont voté».



Cette critique «ne change rien à la position» du président américain, a indiqué mardi à la presse porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt. «C’est une grande et belle loi et il s’y tient». Les sénateurs américains entament cette semaine un marathon législatif sur le mégaprojet phare de Donald Trump. Mais les débats s’annoncent tendus, sur fond de craintes liées au déficit.



Sous pression du président, le texte a déjà été adopté fin mai par la Chambre des représentants. Il prévoit notamment de prolonger les crédits d’impôt massifs instaurés lors du premier mandat de Trump, qui expirent fin 2025. Selon plusieurs analystes indépendants, cette mesure pourrait creuser le déficit fédéral de 2.000 à 4.000 milliards de dollars en dix ans.



Mardi, sur la chaîne CBS News, Elon Musk avait déjà exprimé son désagrément avec cette législation. «J’ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives - franchement - qui augmente le déficit budgétaire», avait-il déclaré.