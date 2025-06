Candidature de Macky Sall à l’ONU : Aminata Touré parle de « zéro chance de succès »

Aminata Touré, Haut représentant du Président de la République ancienne Première ministre, a réagi aux rumeurs persistantes d’une candidature de l’ex-président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en remplacement d’António Guterres.





Dans un message publié sur sa page Facebook ce mardi 3 juin, elle indique que « le profil du prochain patron de l’ONU devra être immaculé en matière de respect des droits humains ». Une condition que, selon elle, l’ancien chef de l’État sénégalais ne remplit pas, au regard de son bilan sur les libertés publiques. « Le remplaçant de António Guterres comme Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera un homme ou une femme au curriculum vitae immaculé en matière de respect des Droits humains ! », écrit-elle.





Aminata Touré rappelle que « l’ONU est le berceau des Droits humains , et que les États membres sont intransigeants quant au passé des candidats à cette haute fonction internationale. »S’appuyant sur les rapports d’organisations de défense des droits humains du Sénégal, l’ancienne cheffe du gouvernement évoque les 82 décès survenus lors de manifestations au Sénégal entre 2021 et 2024, ainsi que des centaines d’arrestations jugées « arbitraires. »





Elle souligne également les conclusions de Alice Jill Edwards, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la torture, qui avait, lors de sa visite officielle au Sénégal en février 2025, appelé à la poursuite des personnes impliquées dans des violations des droits humains, notamment pour usage excessif de la force. « Voilà le vrai débat que cette affaire de candidature avec zéro chance de succès essaye de masquer », tranche Aminata Touré.





À l’en croire, « les Nations Unies ne peuvent pas être instrumentalisées pour effacer un lourd passif, et l'heure est à la justice : Pas d’écran de fumée ni de manipulation. Que les commanditaires, de haut en bas, et les exécutants répondent de leurs faits devant la Justice ! »