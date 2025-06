Sicap Liberté 5 : Un individu interpellé avec huit plaquettes de haschich

Les agents de la Division des Investigations Criminelles (DIC) ont récemment procédé à l’arrestation d’un individu suspecté d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants à Sicap Liberté 5. L’opération fait suite à un renseignement opérationnel crédible signalant l’existence d’un réseau actif dans ce quartier.



À l’issue d’une planification minutieuse, les forces de l’ordre ont appréhendé le suspect alors qu’il était en possession de huit plaquettes de haschich, pesant chacune 100 grammes. Cette saisie confirme l’existence d’un circuit de distribution structuré dans la zone.



Le mis en cause a été immédiatement placé en garde à vue pour détention et trafic de drogue dure, en attendant la suite des investigations. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller d’éventuels complices ou membres du réseau.