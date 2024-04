Journée mondiale du livre : Une cérémonie officielle, mardi, au centre Aminata-Mbaye

La journée mondiale du livre est célébrée le 23 avril, à cet effet, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, va présider une cérémonie officielle de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur, demain mardi à 10 h 30, au centre Aminata-Mbaye de Grand Yoff, a annoncé le directeur du livre et de la lecture, Ibrahima Lo dans un communiqué.



Le ministère va saisir cette occasion pour « susciter partout au Sénégal des activités spécifiques destinées à la promotion du livre et de la lecture », lit-on dans le communiqué.



Pour rappel, le 23 avril est célébrée la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, (UNESCO) suite à la résolution du 15 novembre 1995.