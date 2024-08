Journée nationale de l'arbre : lutter contre un désert qui de plus en plus s'urbanise

" Il est de la responsabilité de tous les citoyens sénégalais de planter des arbres toutes l'année et de s'occuper de l'entretien de ces arbres pour leur survie", c'est une des déclarations du président de la République qui a retenu notre attention. C'est une déclaration sensée, dans un pays où couper un arbre reste le jeu favori. Donc, cela mérite d'être dit par le Premier Sénégalais.

Outre mesure, nous sommes dans un pays où les décisions et même les plus importantes ont la même durée que la rosée. Une fois que les rayons du soleil se font ardents, elle disparait et se dissipe. C'est ainsi une façon de rappeler le caractère éphémère de beaucoup de nos prises de décisions et de positions. Le Sénégalais aime l'effet des grandes annonces, des solutions à la hâte. Peut-être c'est pour parer à tout cela que Bassirou Diomaye Faye s'est ainsi exprimé à ses concitoyens.



C'est tout un symbole, de choisir Touba, la ville de Khadimou Rassoul pour abriter le lancement de la 41 ème édition du lancement de la journée nationale de l'arbre. Cette ville religieuse, fief du mouridisme connait une galopante urbanisation. Au point que la ville ne cesse de s'agrandir d'année en année. Et il est clair qu'à Touba des bâtisses modernes s'érigent de partout. Mais le problème est que la ville est très "désertique". Il urge donc de reverdir la capitale du mouridisme, semble dire et le président de la République et le Khalif général des mourides, Sérigne Mountakha Mbacké. Même des habitants de Touba appellent à rendre la ville verdoyante. Si l'on se fie aux différents témoignages entendus ce matins à travers les différentes radios couvrant l'activité.



De Touba, là où il a tenu sa déclaration le Président Diomaye fait un clin d'oeil à tous les habitants des villes et grandes agglomérations du Sénégal. A part certaines villes du sud du pays, tout le reste des villes du Sénégal sont dramatiquement désertiques. Dès lors, il serait même judicieux de créer un programme de reverdissement des cités du Sénégal.