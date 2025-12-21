Journée nationale de la Diaspora : Amadou Chérif Diouf tire un bilan « exceptionnel » et fixe le cap sur 2026

Le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur a salué le succès éclatant de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora. Entre mobilisation record et volonté de passer à l’action concrète, Amadou Chérif Diouf est revenu sur les nouvelles ambitions de l'État pour ses citoyens expatriés.



« La salle prévue pour 1 200 personnes a été rapidement saturée. Une seconde salle de 500 places a dû être ouverte, elle aussi entièrement remplie », a confié Amadou Chérif Diouf, lors de son passage à l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, ce dimanche.



Ce succès numérique n'est pas seulement symbolique, il reflète, selon le secrétaire d'État, un besoin de reconnaissance et une volonté farouche de la diaspora de s'impliquer dans le devenir du pays. Les huit circonscriptions électorales étaient représentées, soulignant l'aspect inclusif de cette rencontre.



Au-delà de l'enthousiasme, Amadou Chérif Diouf a tenu à marquer une rupture avec les pratiques passées. Interrogé sur la suite à donner à ces échanges, sa position est sans équivoque, « l'heure n'est plus aux longs discours académiques ».



M. Diouf a fait savoir que « les problèmes de la diaspora sont déjà connus et identifiés. Donc désormais, il faut privilégier l'action de terrain et le règlement direct des doléances ».



L'objectif d’après lui, c’est d’apporter des solutions réelles aux préoccupations quotidiennes (logement, investissement, protection sociale). « L'essentiel est désormais de s'y attaquer et d'y apporter des solutions », a-t-il martelé, précisant que les réponses formulées lors de cette journée collaient parfaitement aux attentes des Sénégalais de l'extérieur.



Par ailleurs, loin de s'arrêter à ce premier succès, le secrétariat d'État voit déjà plus grand, Amadou Chérif Diouf a annoncé que l'édition de 2026 devrait marquer un nouveau palier dans la consolidation des politiques migratoires et économiques en transformant le « potentiel intellectuel et financier de la diaspora en un véritable levier de développement pour le Sénégal ».



